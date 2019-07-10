شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ينتقل لموقع حريق مقر دير الأنبا بولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل محافظ القاهرة الي مقر الحريق الذي نشب بكنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحريق. وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: إنه لا توجد وفيات حتى الآن في حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة. وأضاف، أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة. Advertisements وتابع المصدر، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة عاصروا الحريق واقتربوا من إخماده. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ3 خزانات مياه وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها.

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