شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنتقل لمعاينة حريق دير الأنبا بولا بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة علي الحريق الذي نشب بدير القديس الأنبا بولا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: إنه لا توجد وفيات حتى الآن في حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، فيما انتقل فريق من النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق.

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وأضاف، أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة.

وتابع المصدر، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة عاصروا الحريق واقتربوا من إخماده.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ3 خزانات مياه وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها.