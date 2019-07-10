فيديو وصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق دير الأنبا بولا بحدائق القبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل فريق من نيابة حدائق القبة لمعاينة حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا، وانتدبت المعمل الجنائي للفحص ومعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، كما امرت باستدعاء عمال الكنيسة لسماع أقوالهم. وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: إنه لا توجد وفيات حتى الآن في حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة. Advertisements وأضاف، أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة. وتابع المصدر، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة حاصروا الحريق واقتربوا من إخماده. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ3 خزانات مياه وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها.

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