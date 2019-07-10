شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يوليو المحولة إلى البنوك بزيادة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يوليو الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 يوليو بزيادة 15%، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

كانت هيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد بدأت صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأسبوع الماضى أول شهر يوليو، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر تم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من الخميس 4 يوليو بدلاً من اليوم الجمعة 5 يوليو، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيجرى الصرف اعتبارًا من اليوم الأربعاء 10 يوليو.

يأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2019، وذلك فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت وزارة التضامن، قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازًا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدًا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيهًا شهريًا، وحدًا أقصى قيمته 832.5 جنيه، وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019، أن قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمين الاجتماعى الحكومى والعام والخاص قاما بحساب الزيادات المستحقة لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، حيث تم زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيها ليصبح 900 جنيه شهريًا.