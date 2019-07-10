شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتجاهل المنظمات الحقوقية الدولية انتهاكات تميم؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن المنظمات الحقوقية الدولية تتعامى عن انتهاكات قطر فى مجال حقوق الإنسان لأسباب عديدة؛ منها أموال قطر التى تنفقها للصرف على تمويل أنشطة بعض هذه المنظمات.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية فى قطر يجعل هذه المنظمات تغض الطرف عن أغلب الوقائع الانتهاكات فى مقابل ما تقدمه قطر من خدمات لأمريكا باستضافة القوات الأمريكية.

ولفت هيثم شرابى، إلى أن قطر تساهم فى تمويل ودعم منظمات ومراكز حقوقية فى المنطقة العربية تعتبر هى مصدر التقارير والبيانات التى تخص المنطقة، موضحًا أن هذه المراكز الحقوقية لا تتحدث عن انتهاكات قطر ولا تصدر بيانات أو تقارير بشأنها.