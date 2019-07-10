شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1- درجات الرأفة تمنح إذا كانت تغير من حالة ووضع الطالب وتحديدًا للطالب الراسب فى مادة أو 3 مواد.

2- إذا حصل عليها فى الحالة الأولى سوف ينجح من الدور الأول وفى الحالة الثانية يؤدى امتحان الدور الثانى بدلا من رسوبه وبقائه للإعادة.

3- درجات الرأفة على أعمال التصحيح بكنترولات الثانوية العامة لا يتم بشكل عشوائى ولكن هناك درجات لكل مادة تطبق فى حالة الرأفة.

4- المادة التى تصل فيها النهاية الكبرى إلى 80 درجة يخصص لها 6 درجات رأفة فقط وهى اللغة العربية مثلاً.

5- تضاف 5 درجات رأفة على المادة التى تصل فيها النهاية الكبرى إلى 60 درجة منها مواد التاريخ والجغرافيا.

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6- المادة التى تصل فيها النهائية الكبرى إلى 40 درجة يحصل الطالب فيها على 4 درجات رأفة.

7- يمنح الطالب 3 درجات رأفة فقط فى المادة التى تصل النهائية الكبرى فيها إلى 25 درجة، منها التربية الديينة والتربية الوطنية.

8- درجات لا تضاف فى حالات الرسوب.

9- الطالب الذى يرغب فى عدم الاستفادة من درجات الرأفة عليه أن يرفض قبول تلك الدرجات.

10- درجات الرأفة تضاف لكراسة إجابة الطالب بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح وتقدير الدرجة.