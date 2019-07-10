شكرا لقرائتكم خبر عن التلفزيون الإسرائيلى: الموساد أنقذ تركيا من 12 عملية إرهابية لتنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت القناة الثانية الإسرائيلية النقاب عن أن جهاز الموساد وشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى تمكنا من إحباط عمليات إرهابية لتنظيم داعش فى تركيا .

وقالت القناة أنه طبقا لمصادر مطلعة فإن الموساد أبلغ المخابرات التركية بأن تنظيم "داعش" الإرهابى كان يخطط لتنفيذ هجمات فى عدة مدن تركية من ضمنها مدينة اسطنبول وتم احباط هذه الهجمات.

وأشارت القناة إلى أن الموساد أبلغ عن أكثر من 12 عملية إرهابية لداعش على مدار 3 سنوات ماضية.

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