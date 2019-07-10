شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: استقطاع اشتراك التأمين الصحى الشامل من أجور المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى فريد، مساعد وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إنه يجرى العمل على التأكد من الاستفادة بأى عائد مالى لصالح برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على المجتمع والمواطنين.

وأضافت، فى حوارها مع الإعلامى أسامة كمال فى برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة "دى إم سى"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى قائم على عدة محاور من ضمنها توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وكان من الضرورى ترشيد الدعم على المحروقات لإعادة أولويات الصرف لبرامج الحماية الاجتماعية لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا.

وتابعت: "سيتم استقطاع قيمة الاشتراك فى منظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد فقط المنفذة للمنظومة، وابتداءً من مرتبات شهر 7 سيجرى استقطاع قيمة الاشتراك من رواتب المواطنين من نسبة الأجر الشامل".