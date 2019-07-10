شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إصلاحات باتجاه المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، فى عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، للقيام بأعمال صيانة الحواجز الخرسانية للجزيرة الوسطى، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وستكون الأعمال عبارة عن صيانة الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى للطريق الدائرى بدءا من محور الأوتوستراد حتى المريوطية، على أن تستغرق تلك الأعمال 10 أيام بدءًا من الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق منتصف الليل حتى الخامسة صباح اليوم التالى، وسيجرى استقطاع حارة مرورية من 4 حارات لتوقف المعدات العمل مع وضع العلامات والإرشادات الدالة وتعيين الخدمات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خد بالك.. بدء الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى بسبب إصلاحات باتجاه المريوطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.