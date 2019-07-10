"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، على شراء 240 ألف طن قمح مستورد شحن من 10 إلى 20 أغسطس المقبل.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم شراء 180 ألف طن قمح روماني، و60 ألف طن قمح أوكراني ،موضحة أن الكمية المُتعاقد عليها تأتي فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الأقماح.
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