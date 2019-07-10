قبل التصويت على رفع الحصانة.. من هو النائب صلاح عيسى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ويأتي قرار اللجنة، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها النائب بتسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.

ومن المقرر أن يُصوت مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الأربعاء، على تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن النائب:

* عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية وترشح فردي مستقل

* حصل على 19 ألف صوت في انتخابات البرلمان عام ٢٠١٥ ليحصل على المقعد الرابع بالدائرة

* من مواليد الأسكندرية في 22 أكتوبر 1951

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* شغل منصب مدير عام الأمن بشركة السيوف للغزل وأحيل إلى المعاش قبل ترشحه للانتخابات

* عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وفقًا لما جاء بالموقع الرسمي للبرلمان

* في فبراير 2018، أوقف القطار المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، في محطة دمنهور، لإسعاف شخص تعرض لأزمة قلبية وتنفسية، بعد اتصاله برئيس هيئة السكك الحديدية وهيئة الإسعاف.

* هاجم محافظ الأسكندرية السابق بسبب أحد العقارات المنهارة بالمحافظة وطالبه بهدمه لأنه يسبب خطورة على المواطنين.

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