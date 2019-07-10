الجمعة.. انطلاق القافلة الرابعة للأزهر والأوقاف لمساجد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
تنطلق صباح الجمعة المقبلة، القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر المشيخة بالدراسة، إلى مساجد القاهرة.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم 9 علماء: خمسة من الأزهر الشريف وأربعة من الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: "الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته"، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
يأتي ذلك ضمن التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.
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