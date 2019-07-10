محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:
ينشر "الخليج 365"، أول فيديو لحريق كنيسة "الأنبا بولا"، بمنطقة منشية الصدر في حدائق القبة.
وأكد مصدر أمنى في مديرية أمن القاهرة، أن حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، لم يسفر عن أي وفيات.
وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي_ ، اليوم الأربعاء، إن الحريق تسبب في إصابة عدد من المواطنين باختناق نتيجة الكثافة الزائدة في الأدخنة.
كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لحريق كنيسة "الأنبا بولا" بمنشية الصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.