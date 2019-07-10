اللقطات الأولى لحريق كنيسة "الأنبا بولا" بمنشية الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

ينشر "الخليج 365"، أول فيديو لحريق كنيسة "الأنبا بولا"، بمنطقة منشية الصدر في حدائق القبة.

وأكد مصدر أمنى في مديرية أمن القاهرة، أن حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، لم يسفر عن أي وفيات.

وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي_ ، اليوم الأربعاء، إن الحريق تسبب في إصابة عدد من المواطنين باختناق نتيجة الكثافة الزائدة في الأدخنة.