مصدر أمني: لا وفيات في حريق كنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمنى في مديرية أمن القاهرة، أن حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، لم يسفر عن أي وفيات.

وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي_ ، اليوم الأربعاء، إن الحريق تسبب في إصابة عدد من المواطنين باختناق نتيجة الكثافة الزائدة في الأدخنة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3خزانات مياة استراتيجية إضافية لإخماد حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة.

ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وانتقلت 9 سيارات الإطفاء لإخماده.