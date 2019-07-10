محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أكد مصدر أمنى في مديرية أمن القاهرة، أن حادث حريق كنيسة "الأنبا بولا" في حدائق القبة، لم يسفر عن أي وفيات.
وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي_ ، اليوم الأربعاء، إن الحريق تسبب في إصابة عدد من المواطنين باختناق نتيجة الكثافة الزائدة في الأدخنة.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3خزانات مياة استراتيجية إضافية لإخماد حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة.
ونشب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وانتقلت 9 سيارات الإطفاء لإخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: لا وفيات في حريق كنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.