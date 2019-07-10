النيابة تعاين موقع حريق كنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي: انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان حريق كنيسة "الأنبا بولا" بمنطقة منشية الصدر في حدائق القبة، لمعاينة الحريق. دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3خزانات مياه استراتيجية إضافية لإخماد حريق كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة. ونشب منذ قليل حريق هائل داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وانتقلت 9 سيارات الإطفاء لإخماد.

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