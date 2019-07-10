محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: يواصل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، محاصرة ألسنة النيران التي اندلعت في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء، وتم تعزيزها بـ 3خزانات مياة وتم فرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ننشر الصور الأولى لحريق كنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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