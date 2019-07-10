حريق ضخم بكنيسة "الأنبا بولا" في منشية الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تلقت غرفة العمليات بالحماية المدنية، بلاغًا باشتعال حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بمنطقة منشية الصدر بحدائق القبة وعلى الفور تم توجيه 9 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل الامتداد لباقي أجزاء المبنى. Advertisements كما انتقلت قيادات الأمن في القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومعرفة عدد المصابين وإسعافهم. وتم إخطار النيابة العامة لتوالي التحقيق.

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