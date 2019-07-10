اليوم.. نظر دعوى غلق مقر قناة "بي بي سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بغلق المقر الإداري لقناة "بي بي سي" في القاهرة. كان أحد المحامين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بغلق مقر "بي بي سي" في القاهرة، مستندًا على نشرها أخبارًا كاذبة وعارية عن الصحة، وتحريضها ضد مؤسسات الدولة المصرية، وتسببها في إثارة الفتن وتهديد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

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