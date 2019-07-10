العثور على جثتي رجل وابنته محترقتين داخل شقة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

عثرت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، على جثتي رجل وابنته موثقين بالحبال، داخل شقتهم بمنطقة المثلث بحلوان.

البداية كانت بتلقي المقدم هاني أبو علم رئيس مباحث حلوان، بلاغًا يفيد باشتعال النيران بأحد الشقق السكنية بمنطقة المثلث، والعثور على جثتين محترقتين داخل الشقة.

بالانتقال والفحص تبين لرجال المباحث وجود شبهة جنائية وراء الحادث، حيث اتضح أن الجثتان لأب -مسجل خطر- وابنته 10 سنوات، واللذين كانا موثقين بالحبال ثم عقب ذلك قام الجاني - مجهول حتى الآن- بإشعال النيران داخل الشقة لإخفاء تفاصيل الجريمة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة.