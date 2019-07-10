84 طالبًا يطعنون أمام القضاء الإداري على قرار إلغاء امتحاناتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تلقت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة، 4 طعون قضائية، أقامها المحامي عمرو عبد السلام وكيلًا عن أولياء أمور 84 طالبًا بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم واعتبار هذا العام عام رسوب جماعي لهم، وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019.

وأقيمت الدعاوى ضد كلًا من وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، ورئيس قطاع التعليم الفني، ومدير عام الامتحانات بالتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير عام الإدارة التعليمية للتعليم الفني بالقاهرة.