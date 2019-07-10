محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تلقت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة، 4 طعون قضائية، أقامها المحامي عمرو عبد السلام وكيلًا عن أولياء أمور 84 طالبًا بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم واعتبار هذا العام عام رسوب جماعي لهم، وحرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2019.
وأقيمت الدعاوى ضد كلًا من وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، ورئيس قطاع التعليم الفني، ومدير عام الامتحانات بالتعليم الفني، ورئيس لجنة النظام والمراقبة ومدير عام الإدارة التعليمية للتعليم الفني بالقاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 84 طالبًا يطعنون أمام القضاء الإداري على قرار إلغاء امتحاناتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.