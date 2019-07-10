شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تعقد الاجتماع التنسيقي الرابع لـ«الكيانات المصرية بالخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة الهجرة الاجتماع التنسيقى الرابع لأول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج، المقرر عقده يومى 12 و13 يوليو الجارى في القاهرة، وحضره اللواء مازن فهمى، مساعد الوزير لشؤون الجاليات، والدكتور صابر سليمان، مساعد الوزير للتطوير المؤسسى، وممثلو الوزارات والجهات المعنية المشاركة.

وتناول الاجتماع العديد من النقاشات والاقتراحات من ممثلى الوزارات والجهات المعنية المشاركة، حول المحاور الـ5، ومناقشة كل الاقتراحات والوصول إلى صورة توافقية لآلية تنظيم المؤتمر، ‏والاتفاق على الخطوط النهائية، إذ يشهد المؤتمر طرحًا لمقترح قانون الهجرة وعرضه للنقاش، وجِلسة مخصصة للتأمينات والمعاشات ‏والمظلة التأمينية للمصريين بالخارج، تلبية لرغباتهم، علاوة على فتح باب للحوار مع المصريين بالخارج.

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وقال «فهمى» إن المؤتمر يهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج، وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، في إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج في خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر، بالإضافة إلى أنه ‏فرصة جيدة للتعاون بين ‏الدولة وهذه الكيانات، لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم ‏الوطنية، خاصة أنها تعد أمنا قوميا لمصر، ولها أدوار كبيرة خلال هذه المرحلة ‏الحرجة التي تمر بها من ‏حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، إذ يشارك خلاله 51 كيانًا من 33 دولة.‏

وأضاف «فهمى» أن فعاليات المؤتمر ستضم 11 جلسة، وعددا من المحاور ستتم مناقشتها، يأتى في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتى تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، فضلًا عن مناقشة ‏الشقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والثقافية، ‏والتى يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان.‎ ‎

وأوضح «سليمان» أن تسجيل الكيانات سيبقى مستمرًا حتى ‏بعد ‏انتهاء المؤتمر، إذ إنه يعد اللبنة الأولى لتوفيق أوضاعها وفقًا لمشروع القانون ‏الذى ‏أعدته الوزارة، والمنتظر إقراره من مجلس النواب، لافتًا إلى أن جلسات المؤتمر ستشهد طرحًا لفرص الاستثمار غير المباشر، ودعم ‏المشروعات ‏الصغيرة، تتضمن مناقشة تعديلات قوانين الاستثمار ‏والإصلاحات النقدية ‏والمالية والاستثمارية التي تمت في مصر مؤخرًا، وسياسات تحسين ‏الاستثمار‎، وعرض الخريطة ‏الصناعية، والأراضى المرفقة، وآلية طرحها للمصريين بالخارج.‎ ‎

وحضر الاجتماع ممثل عن مجلس الوزراء، وممثلو وزارات «الدفاع، الخارجية، المالية، التضامن، ‏السياحة، التربية والتعليم، والتعليم العالى، والداخلية، والعدل، والاستثمار، والثقافة»، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، واتحاد الغرف ‏السياحية، ومصر للطيران، والبنك المركزى، وبنوك القاهرة ومصر و‏الأهلى، والبورصة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئات الرقابة الإدارية تنشيط السياحة، والتأمينات الاجتماعية، التنمية الصناعية، والعامة للاستثمار، وغرفة الشركات السياحية‎.