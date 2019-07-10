شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» توقّع مذكرة تفاهم لنقل وتوطين صناعة الجرارات الزراعية مع «زيتور» التشيكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة وشركة زيتور التشيكية العالمية بحضور رمزى أبوعيد، نائب سفير دولة التشيك بالقاهرة.

يأتى توقيع مذكرة التفاهم مع شركة زيتور التشيكية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومى وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

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في هذا الصدد، أوضح «التراس» أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية، بهدف توطين تكنولوجيا صناعة الجرارات الزراعية وفقا لمواصفات الجودة العالمية.

وأضاف أن الشركة التشيكية ستقوم بتدريب مهندسى وفنيى الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات. ذكر «التراس» أن قوانين الاستثمار الجديدة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة مؤخرا بين مصر وأشقائها الأفارقة ورئاستها للاتحاد الإفريقى تعد حافزا قويا لتعظيم الاستفادة وتعزيز التعاون الثنائى وخطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال صناعة الجرارات الزراعية، مشيرا إلى أننا نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة للسوق الإفريقية والعربية والأوروبية، بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة. وأكد السيد «ماريان لبوفيسكي»، عضو مجلس إدارة شركة زيتور التشيكية، اهتمام شركته بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، نظراً لما يتوفر لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، مضيفا أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشدد «لبوفيسكي» على ثقته في نجاح التعاون المشترك، مؤكدا أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.