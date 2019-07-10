شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ملتقى «الإعلاميات الرياضيات العربيات» بـ«الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى تهتم جدًا بالمرأة، وهذا الاهتمام الواضح امتد على مستوى العالم العربى كافة.

وأضاف «صبحى»، خلال افتتاح الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات فى نقابة الصحفيين، أمس، أنه وجد بعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين نشاطًا ملحوظًا، وهو شىء محترم للغاية، خاصة أن هناك شراكة استراتيجية مع المجال الإعلامى باختلاف وسائله، سواء المقروء أو المسموع أو المرئى، لافتًا إلى أن الجانب الإعلامى من أهم آليات النجاح لبطولة أمم إفريقيا التى تنظمها مصر حاليًا.

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ورحب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بضيوف مصر من الإعلاميات الرياضيات، ووجّه الشكر لهن على تشريف نقابة الصحفيين، ولوزير الرياضة على رعايته لهذا الحدث المهم، مستدركًا: «مرّت 15 عامًا وأنتم تواصلون الطريق.. لمست فى البرنامج اتجاهًا قويًا للغاية للحاق بالعصر والتعلم والتعليم لما هو أكثر حداثة، وأتمنى أن يتفرع من هذا الحدث ورش عمل وصحافة عربية تمثل إضافة قوية».

وثمّن رئيس الاتحاد العربى للصحافة الرياضية، محمد جميل عبدالقادر، جهود وزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين لإنجاح الملتقى، منوهًا بأن الاتحاد منفتح على الجميع بكل حيادية وموضوعية، وهو لجميع العرب دون استثناء.

وقال حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين: «لا نفصل بين الإعلاميين والإعلاميات فى الوطن العربى، وقمنا بعمل دؤوب فى الملتقى، واستعنا بمجموعة متميزة بالمحاضرين والمحاضرات»، فيما أوضح عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أنه يجب توحيد اللغة الصحفية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالصحافة الرياضية.

وقال أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إنه سمح بوجود 4 أعضاء من اتحاد الكرة الذى قدّم استقالته عقب خروج مصر من بطولة أمم إفريقيا، فى قناة «أون سبورت» عندما كان رئيسًا لها، لأنه سعى لإنجاحها».