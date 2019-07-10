شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 110 عقارات في «حكر السكاكيني» وإعادة تسكين الأهالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أجهزة المحافظة تواصل جهودها في تطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، ونقل المواطنين المستحقين إلى وحدات سكنية في المشروعات التي تقيمها المحافظة لمواجهة العشوائيات، موضحًا أن أجهزة حى الشرابية أزالت 110 عقارات في منطقة حكر السكاكينى القديم، وتم نقل سكانها إلى مشروع «المحروسة 1»، ليصل إجمالى الأسر المنقولة إلى 485 أسرة تم تسليمهم وحدات سكنية بديلة آمنة متكاملة الخدمات ومفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

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وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه جار حاليًا استكمال العمل في محور الطوارئ ونقل سكان العشش إلى مشروع «أهالينا» في مدينة السلام، وبلغ عدد الأسر التي تم نقلها حتى الآن 722 أسرة، مشيرًا إلى مواصلة أعمال تسكين المستحقين في مشروع روضة السيدة زينب حيث تم الانتهاء من تسكين 320 أسرة، وجار نقل باقى المستحقين، سواء المقيمين في شقق مؤقتة في مدينة 6 أكتوبر أو الحاصلين على بدل نقدى لاستئجار مسكن، إلى وحدات مفروشة بالكامل من الأثاث والأجهزة الكهربائية مع توفير كل الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وذكر المحافظ أن أعمال إزالة المدابغ بمصر القديمة تجرى على قدم وساق في إطار خطة المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة والملوثة للبيئة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من هدم 241 مدبغة و15 مقهى و12 كشكًا و31 عشة خشبية و54 محلا و9 مصانع و96 مخزنا وإسطبلين ومصنعى غراء ومعرضى جلود وورشة ومطعم.

وتابع «عبدالعال» أن الدولة وفرت البديل المناسب لصناعة الجلود بمنطقة الروبيكى، حيث تم توفير ورش ومدابغ وأراض لإقامة مصانع، مع توفير مركز تكنولوجى لتطوير الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعى على مسطح 280 فدانًا.