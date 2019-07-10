شكرا لقرائتكم خبر عن أولى جلسات حادث محطة مصر: النيابة تطالب بأقصى عقوبة.. ومتهم: «الجرارات كلها خربانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن عثمان، الثلاثاء، 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، في أولى جلسات محاكمتهم بالإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، ما أدى إلى وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين، واستمعت إلى طلبات الدفاع عن المتهمين، وقررت التأجيل إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين للاطلاع والمذكرات.

ووجّهت المحكمة إلى المتهمين تهم مخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم والتزوير والتوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، وطلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وهم: فتحى محمد أبوالغار، «محبوس»، سائق جرار، أيمن الشحات عبدالعاطى سليمان، «محبوس»، سائق جرار، عاطف نصر يوسف، «كاتب جرد»، «محبوس»، أيمن أحمد محمد، «محبوس»، سائق جرار، سامح صبحى بسطوروس، «محبوس»، فنى قطارات، يحيى سعد الدين محمد الكاشف، كبير فنيين بدرجة مدير عام، «محبوس»، عادل سيف يوسف، «محبوس»، ناظر محطة، مصطفى عبدالحميد، «محبوس»، ملاحظ مناورة، محمود حمدى توفيق، محبوس، عامل مناورة، محمود فتحى أمين، «محبوس»، مراقب برج، السيد أبوالفتوح موافى، «محبوس»، فنى حركة بلوك، مسعد رشاد على، «محبوس»، مساعد بلوك، مهدى محمد مهدى، محبوس، ملاحظ تشغيل قطارات، محمد عبدالعزيز محمد، «مخلى سبيله»، فنى قاطرات، والذين اتهمتهم بأنهم في يوم 27 فبراير 2019، عبث المتهم الأول بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل إحدى وسائل الأمان المزود بها الجرار قيادته رقم «2302»، فأفقده منفعته، وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، ما مكَّنه من استخلاص تلك الذراع من موضعها حال كونها بوضع الحركة، وقد نتجت عن ذلك وفاة 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين، وهم المُبيَّنة أسماؤهم في التحقيقات.

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وأضافت النيابة أن المتهم الثانى، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرًا في محرر رسمى، وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات عن يوم 27 فبراير 2019، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا إلى المتهم الرابع بما يفيد بتسلم الأخير مهام عمله على خلاف الحقيقة مساعدًا لسائق الجرار رقم 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار.

وتابعت أن المتهم الثالث، ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرًا في محررين رسميين، وهما صفحتا دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة عن يومى 21 و27 فبراير من العام الحالى، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع توقيعين منسوبًا صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبدالحميد نصار، 54 سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين السادس والسابع اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتا دفتر حضور وانصراف لأعمال ملاحظى المناورة عن يومى 21 و27 فبراير الماضى بتحريضه وإمداده ببيانات مراد إثباتها، وهو اسم المتهم الثامن.

وأكد ممثل النيابة أن المتهم التاسع أحرز بقصد التعاطى مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كما أحرز بقصد التعاطى مخدر «الاستروكس»، موضحًا أن المتهمين الأول والثانى والخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر تسببوا خطأ في موت محمد عبدالدايم و30 آخرين، من بينهم طفل، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة من جهة عملهم، ما نتج عنه تحاشر الجرارين رقمى 2305 و2302 وما تبعه من ترجل المتهم الأول من الجرار دون اتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار ودون تأمينه حال وقوع المحاشرة، ما ترتب عليه انقلابه، كونه فاقدًا منفعة إحدى وسائل الأمان به، كما تسببوا خطأ في إصابة حنان سعيد و16 آخرين، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. وتابعت النيابة أن المتهمين الأول والثانى أهملا في استخدام مال من الأموال العامة يدخل استخدامه في اختصاصهما، «الجرارين قيادتهما» التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر على نحو عرّض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر، إذ أهمل المتهم الأول اتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار رقم 2302 وتأمينه حال وقوع المحاشرة بين الجرارين، وأهمل المتهم الثانى الالتزام بالسرعات المقررة بمنطقة ورش أبوغاطس حال قيادته الجرار رقم 2305، وترتب على ذلك الإهمال وقوع حريق، ووفاة 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين، كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302 إثر اصطدامه بالرصيف رقم 6 وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، فأنكر المتهم الأول ما نُسب إليه، وقال: «أنا ماعملتش حاجة.. الجرارات كلها خربانة مش شغالة»، فيما اعترف المتهم الثالث بتزوير المحررات والتوقيع بدل زميله بناء على تعليمات رؤسائه، وأنكر باقى المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم.

وقال دفاع المتهم الثالث إن الاتهام الموجه لموكله بتزوير في محرر رسمى اتهام غير صحيح، كون المتهم وقّع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه، وهو ما اعتاده منذ البداية، لوجود عجز في العمال وتقسيم العمل ورديات، على أن يقوم بالعمل لمدة 23 ساعة والراحة 48 ساعة.