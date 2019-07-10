شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للسكان: جماعة الإخوان سبب الزيادة السكانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر حققت نجاحات في مجال تنظيم النسل منذ عام 1980 بفضل برامج تنظيم الأسرة.

وأضاف "حسن"، خلال لقاء تليفزيوني: «وصلنا لأحسن معدل للإنجاب في 2008، ثم ارتفع بشكل مفاجئ في 2014 ليصل إلى 3.5%».

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وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان أن عام 2011 أثر سلبا على الزيادة السكانية ومعدل الإنجاب، لافتا إلى أن الإخوان كانوا يشجعون على زيادة الإنجاب وعدم تنظيم الأسرة، عن طريق ربطها بالدين خلال فترة حكمهم.

وأشار إلى أن عام 2018 شهد ولادة «2 مليون 380 ألف طفل»، متابعًا: «عدد المواليد المصرية كل عام يوازي عدد سكان بعض دول الخليج»، معلنًا وصول تعداد سكان مصر إلى قرابة التسعين مليون نسمة آخر الشهر الحالي، ودخول نادي المائة نسمة نهاية العام.

وأكد زيادة عدد السكان من 2018 لـ 2050 بواقع 69.5 مليون، متابعًا: «مصر سابع دولة في ترتيب الزيادة السكانية حول العالم».