شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان عروض «باليه» احتفالًا بالعيد القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفالية مديرية شباب القاهرة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكرى مرور 1050عاما على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلي في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

Advertisements

أكد خلالها المحافظ على حرص المحافظة بأن تكون بداية احتفالاتها بالعيد القومي بمشاركة الشباب نظرا لحرص المحافظة واهتمامها بالشباب وأهمية مشاركته للأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططتها التنموية والتعرف على المشروعات القومية واستراتيجية المحافظة للارتقاء بالعاصمة ووضعها بالمكانة اللائقة بها.

وأضاف المحافظ أن احتفال العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة المواطن القاهري وزوار القاهرة بدءا بتدشين 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي كدفعة أولى من 120 أتوبيس صديقة للبيئة تعاقدت عليها هيئة النقل العام، وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسي كأول جراج أوتوماتيكي بالشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك دخول 5 مدارس جديدة للخدمة هذا العام، مما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول ومواجهة الزيادة السنوية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء وذلك في إطار تحديث تقديم الخدمات وتحويلها لإلكترونية مما يساهم في توفير الوقت وسرعة الإنجاز وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، مع افتتاح عدد من الحدائق والميادين التي تم تطويرها.

كما شمل الحفل عددا من الفقرات الفنية المقدمة من فرق باليه مركز شباب الجزيرة ونادي الشمس وأوركسترا وزارة الشباب الذي قدم باقة من الأغاني الوطنية.

شهد الاحتفال نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير مديرية الشباب والرياضة وكافة قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الشباب.