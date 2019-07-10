شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وزيري النقل والإسكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم وزير النقل والمواصلات، المهندس كامل الوزير وحضر اللقاء هانى عزيز رئيس جمعية محبي مصر السلام. كما استقبل البابا الدكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونائبه المهندس خالد عباس.

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