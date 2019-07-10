شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لـ«الأزهر» و«الأوقاف» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنطلق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف يوم الجمعة المقبل 12 يوليو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتضم تسعة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: «الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته»، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي إطلاق هذه القافلة الدعوية المشتركة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
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