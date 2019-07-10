شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري السابق وزوجته ينفيان علاقتهما بـ«دابسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الإعلامية إيمان أبوطالب، زوجة العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، إنه لا توجد أي علاقة تجمعها وزوجها بشركة «دابسي».
وأضافت «أبوطالب» في تصريح نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «قدمنا اعتذارنا عن تولى منصب المستشار الإعلامي لي، واعتذار العميد محمد سمير عن منصب مدير تطوير الموارد البشرية بالشركة يوم 7 يوليو الجاري بعد الاتفاق على الأمر بداية الشهر».
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت لوجود ظروف خاصة تحول دون قدرتهما على التفرغ للوظائف المشار لها أعلى، مضيفة: «سنتخذ الإجراءات القانونية حال استخدام اسمينا في أي نشاط أو عمل يخص هذه الشركة».
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