شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع مديري المراكز الثقافية ضوابط العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمديري المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ السيد عبدالباري، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، وذلك لمناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بالمراكز الثقافية.

أكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع على أن مراكز الثقافة الإسلامية ستشهد خلال العام الدراسي 2019 / 2020م عقد مسابقة قرآنية وأخرى ثقافية بين الدارسين بهذه المعاهد على مستوى الجمهورية، وسيتم منح الأوائل في المسابقة القرآنية كارنيه محفظ معتمد إضافة إلى الجوائز المالية.

كما سيجري منح الأوائل في المسابقة الثقافية جوائز مالية قيمة.