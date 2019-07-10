شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار المستردة»: تقدمنا بطلب للحكومة البريطانية لمنع خروج القطع الأثرية من لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن الوزارة تقدمت بطلب إلى الحكومة الإنجليزية بعدم التصريح بخروج القطع الأثرية المصرية المباعة في مزاد دار «كريستيز» بلندن.

وأضاف «عبد الجواد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام المصري خاطب الإنتربول الدولي بملاحقة أي قطع أثرية مصرية من المباعة أن تخرج من إنجلترا.

وكانت مصر قد قررت مقاضاة «دار كريستيز» للمزادات أمام القضاء البريطاني، من خلال تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية، منتقدة موقف السلطات البريطانية لعدم تقديمها الدعم المُنتظَر منها في الأزمة.