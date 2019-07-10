شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «القوى العاملة» بالبرلمان: يحق لأي شاب الاشتراك في «تأمين البطالة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك 900 مليار جنيه هي حجم أموال أصحاب التأمينات، حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك مساعي من البرلمان لتأمين القانون الخاص بالتأمينات المقرر منذ 40 عامًا.

وأضاف «وهب الله» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان وافقت خلال اجتماعها اليوم، على الباب الخاص بتأمين البطالة في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وأوضح «وهب الله» أن أي شاب لم يحصل على عمل بعد، لديه القدرة على الاشتراك في «تأمين البطالة»، في إطار مشروع القانون الذي ينظم الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على «تعويض البطالة»، والذي حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده.