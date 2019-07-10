شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى حول اتفاقية التجارة الحرة القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بنيامى عاصمة النيجر.

وتعد قيادة الرئيس السيسى، للقمة بمثابة تحمل مصر على عاتقها مهمة النهوض بالقارة من واقع مكانها ومكانتها، وإلى أبرز أهم التصريحات التى قال الرئيس السيسى:

ـ اتفاقية التجارة الحرة القارية هى السفينة التى تحمل معها جميع الدول الإفريقية دون استثناء من أجل تحقيق المنفعة المشتركة

ـ القمة علامة فارق فى مسير الإندماج القارى وامتداداً طبيعياً للعمل الإفريقى المشترك فى هذا المجال على مدى عقود الزمن

ـ قطعنا بالفعل شوطاً طويلاً على مسار أجندة الإتحاد الأفريقى 2063

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ـ إننا على مشارف تفعيل أحد أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم

ـ نهدف إلى تعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية

ـ تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال والمجتمع المدنى للتعرف على تطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم

ـ نعول على الشباب كثيراً فى استكمال المسيرة وتحويل حلم الجماعة الاقتصادية الإفريقية إلى واقع متزودين بحماسهم وإبداعهم وطاقاتهم الخلاقة

ـ إفريقيا اليوم محط أنظار العالم ونجاح منطقة التجارة الحرة القارية هو الاختبار الحقيقى لتحقيق طفرة اقتصادية تلبى تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم الآمن