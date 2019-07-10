شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسى احتفالا بالعيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حرص المحافظة على أن تكون بداية احتفالاتها بالعيد القومي بمشاركة الشباب نظرا لحرص المحافظة واهتمامها بالشباب واهمية مشاركته للاجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططتها التنموية والتعرف علي المشروعات القومية واستراتيجية المحافظة للارتقاء بالعاصمة ووضعها بالمكانة اللائقة بها.

وأضاف محافظ القاهرة، أن احتفال العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتى تصب جميعها فى خدمة المواطن القاهري وزوار القاهرة بدءا بتدشين 10اوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى كدفعة أولى من 120اوتوبيس صديق للبيئة تعاقدت عليها هيئة النقل العام وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسي كاول جراج اوتوماتيكي بالشرق الاوسط وافريقيا وكذلك دخول 5مدارس جديدة للخدمة هذا العام مما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول ومواجهة الزيادة السنوية ، بالاضافة الي افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالاحياء وذلك في اطار تحديث تقديم الخدمات وتحويلها الكترونية مما يساهم في توفير الوقت وسرعة الإنجاز وفصل مقدم الخدمة عن طالبها مع افتتاح عدد من الحدائق والميادين التي تم تطويرها .

Advertisements

جاء ذلك خلال إحتفالية مديرية الشباب والرياضة بالعيد القومى للمحافظة، بمركز شباب الجزيرة، بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير مديرية الشباب والرياضة وكافة قيادات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الشباب.

وشمل الحفل عدد من الفقرات الفنية المقدمة من فرق باليه مركز شباب الجزيرة ونادي الشمس واوركسترا وزارة الشباب الذي قدم باقة من الاغاني الوطنية.

شهد الاحتفال.