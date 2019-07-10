شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطانى: ترامب على خطأ فى الخلاف حول سفيرنا فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني، الذي ينافس على الفوز بمنصب رئيس الوزراء، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسفير البريطاني في واشنطن بعد تسريب مذكرات سرية للسفير عن ترامب.
وكتب هنت على تويتر اليوم الثلاثاء، موجها حديثه لترامب "الأصدقاء يتحدثون معا بصراحة وهو ما سأفعله: هذه التصريحات لا تنم عن احترام وهي خطأ (في حق) رئيسة وزرائنا وبلدنا... دبلوماسيون أمريكيون يدلون بآرائهم الخاصة لوزير الخارجية (الأمريكي مايك بومبيو)، وهو ما يفعله الدبلوماسيون البريطانيون".
وأضاف هنت، أنه إذا صار رئيسا للوزراء في بريطانيا فإن كيم داروك سفير بلاده الحالي إلى الولايات المتحدة سيظل في موقعه.
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