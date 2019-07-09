أخبار مصر | خريطة إذاعية جديدة لماسبيرو FM

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خريطة إذاعية جديدة لماسبيرو FM والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، تشكيل فرق عمل من الإذاعيين والبرامجيين للنهوض بماسبيرو FM وتحديثها، وحصر كل الأشرطة القديمة، والاستفادة من التراث القديم وإعادة إحيائه من جديد بما يجذب المستمع.

وكلف "نوار" أبو العلا حبيب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، بالقيام بمهمة تطوير وتحديث ميكروفون ماسبيرو FM.

وقال عاطف شوقي رئيس التنسيق والمكتبات، إن المكتبة الإذاعية تحتوي على كنوز لا تقدر بثمن، كفيلة بنجاح أي محطة إذاعية في حال إعادة تقديمها بتقنيات صوتية جديدة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على هذا التراث الإذاعي، وإحيائه من جديد، بما يجذب المستمعين.

وأضاف أن الخريطة الجديدة لماسبيرو FM، تتضمن قائمة متميزة من البرامج والسهرات والمسلسلات والأغاني، منها برنامج "كلمتين وبس" للمخرج الكبير يوسف حجازي، وتقديم الراحل فؤاد المهندس، وأيضًا برنامج "ساعة لقلبك"، ويتناول مغامرات أبو لمعة الأصلؤ، وبرنامج "ما لا يطلبه المستمعون"، ويقدم مجموعة من الأغنيات التي لم تُذع من قبل.

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أما المسلسلات القديمة، فسيُبث مسلسل "رد قلبي" للكاتب يوسف السباعي، وبطولة أمينة رزق وعبدالوارث عسر وصلاح قابيل، وسوف تتم إذاعة المسلسل على مدار شهر يوليو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

كما سيلتقي المستمعون مع مسلسل "وفاء" إخراج محمود السباعي، ومسلسل "شنبو في المصيدة" بطولة شويكار وفؤاد المهندس.

وتتضمن الخريطة الجديدة قائمة من الأغنيات القديمة والنادرة لقدامى المطربين، مثل سيد إسماعيل وبرلنتي، وعائشة حسن، وعباس البليدء، وعبدالغني السيد وإسماعيل شبانة، ونجاة علي، وغيرهم ممن أثروا حياتنا بالفن الرائع القديم، وتزخر بأعمالهم المكتبة الإذاعية.