أخبار مصر | شاهد.. ماذا قال الفرنسيون عن معرض الملك توت عنخ آمون في باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ماذا قال الفرنسيون عن معرض الملك توت عنخ آمون في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صفحة المعرض المؤقت للملك توت عنخ آمون في فرنسا، إحصائية أخيرة عن عدد زوار المعرض والذين بلغوا مليون زائر من واقع شباك التذاكر حسب تصريحات مسؤولي صالة العرض وقد جاءت تعليقات الفرنسيين على الخبر معبرة عن سعادة الفرنسيين بزيارتهم للمعرض.

وكان ضمن أبرز التعليقات كاثرين كوبوت حيث قالت "إنه معرض جميل، وذكرى عائلية ممتازة شكرا لكم" ونشرت صورة لها ولأسرتها من داخل المعرض.

فيما قالت يساه جيفرسون "إنها كنوز مذهلة، وأنا في غاية السرور لأن أصدقائي أعجبوا بالمعرض"، وعبرت كاترينا نوب عن انطباعها بتعليقها "معرض جميل"

أما كريستين مارييز فعلقت قائلة "معرض جميل، وعرض جيد، مع لوحات توضيحية ذات جودة عالية، مما يجعلنا غير محتاجين بمرشدين سياحيين، والمعرض جعلنا نعيد اكتشاف أشياء ذات قدر عالي من البراعة، تعكس روعة عصر الفراعنة، قضينا وقتًا رائعًا مع الأصدقاء"

وفي الختام قال دينيس دورين "نعم! لقد تفوق على المعرض السابق إنه نجاح تاريخي"

وتوالت التعليقات والردود على الخبر والتي جاءت إيجابية للغاية معبرة عن انبهار الفرسيين بمقتنيات الملك الشاب توت عنخ آمون.

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يذكر أن مسؤولي القاعة قد أعلنوا في أول يوم عرض أنه تم بيع 180.000 تذكرة عن طريق الحجز المسبق، وتوقعوا أن يحقق المعرض نجاحًا كبيرًا خلال فترة تواجده في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ستستمر حتى منتصف شهر سبتمبر 2019م، يذكر أن القاعة سجلت توافد 5000 شخص لزيارة معرض الملك الشاب في الساعة الأولى بعد الافتتاح في 21 مارس الماضي.

والمعرض يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون، من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الألباستر

وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قد افتتح المعرض رسميًا الخميس 21 مارس 2019، في محطته الثانية باريس بعد انتهاء مدة عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال جولة بعض مقتنيات كنوز الملك الشاب، بين عدد من دول العالم قبل عرضها في مكان عرضها الدائم في المتحف المصري الكبير والذي سيفتتح عام 2020.

وتم افتتاح المعرض للجمهور اليوم السبت الموافق 23 مارس وسيستمر حتي منتصف شهر سبتمبر، وقد عُرض أولًا في أمريكا في مركز كاليفورنيا للعلوم تحت إدارة وزارة الآثار المصرية، وشركات معارض دولية وشركة IMG، وحقق معرض الملك توت عنخ آمون إنجازًا في الفترة التي قضاها بكاليفورنا حسب ما أعلنته صفحة المعرض، حيث زاره أكثر من 500 ألف زائر، جمع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي.

وحسب تصريحات صحفية سابقة لوزارة الآثار فإن المعرض يهدف ليس فقط لتعزيز العلاقات الثقافية الدولية مع الدول في جميع أنحاء العالم، بل أيضًا لتعزيز السياحة المصرية، كما أن دخل المعارض الخارجية يمثل تمويلًا قويًا لوزارة الآثار.

كما تدعم المعارض الخارجية قطاع السياحة بشكل كبير، حيث أن شريحة كبيرة من الاقتصاد المصري تعتمد عليها؛ فالعديد من السياح يطيرون من مختلف دول العالم إلى مصر لزيارة مواقعها القديمة، ومتحفها ومعابدها.

كما أن خروج 150 قطعة أثرية نادرة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في جولة حول العالم توافق الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة الملك الشاب "توت عنخ آمون" ويأتي هذا المعرض كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة، وذلك حسب تصريحات للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي أضاف أن زيارة المعرض يعتبر فرصة، قبل أن يعود إلى مصر للأبد.