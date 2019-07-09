أخبار مصر | محافظ القاهرة: سيتم افتتاح مشروعات خدمية تصب في خدمة المواطن‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: سيتم افتتاح مشروعات خدمية تصب في خدمة المواطن‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، احتفالية مديرية شباب القاهرة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وذكري مرور 1050عاما علي انشائها علي يد القائد جوهر الصقلي في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

أكد "المحافظ" علي حرص المحافظة بان تكون بداية احتفالاتها بالعيد القومي، بمشاركة الشباب نظرا لحرص المحافظة واهتمامها بالشباب واهمية مشاركته للاجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططتها التنموية والتعرف علي المشروعات القومية واستراتيجية المحافظة للارتقاء بالعاصمة ووضعها بالمكانة اللائقة بها.

وأضاف المحافظ أن احتفال العيد القومي هذا العام، سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة المواطن القاهري وزوار القاهرة، بدءا بتدشين 10 اوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي كدفعة اولي من 120 اوتوبيس صديق للبيئة تعاقدت عليها هيئة النقل العام.

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وأشار إلي افتتاح المرحلة الاولي من جراج روكسي كاول جراج اوتوماتيكي بالشرق الاوسط وافريقيا وكذلك دخول 5مدارس جديدة للخدمة هذا العام مما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول ومواجهة الزيادة السنوية، بالاضافة الي افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالاحياء وذلك في اطار تحديث تقديم الخدمات وتحويلها الكترونية مما يساهم في توفير الوقت وسرعة الإنجاز وفصل مقدم الخدمة عن طالبها مع افتتاح عدد من الحدائق والميادين التي تم تطويرها.

وشمل الحفل عدد من الفقرات الفنية المقدمة من فرق باليه مركز شباب الجزيرة ونادي الشمس واوركسترا وزارة الشباب الذي قدم باقة من الاغاني الوطنية.

شهد الاحتفال نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير مديرية الشباب والرياضة وكافة قيادات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الشباب.