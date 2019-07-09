أخبار مصر | انطلاق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مشيخة الأزهر الشريف يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وتضم القافلة تسعة علماء خمسة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع : ” الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته ” ، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف .

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (20) مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي المدارس إلى (1020) مدرسة قرآنية .