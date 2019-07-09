أخبار مصر | الأوقاف تفتتح 20 مدرسة قرآنية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تفتتح 20 مدرسة قرآنية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (20) مدرسة قرآنية جديدة لتحصين النشء والشباب ليصل إجمالي المدارس إلى (1020) مدرسة قرآنية .

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن افتتاح تلك المدارس القرانية يأتي فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان، وتعلم علوم القرآن، خاصة مع بدء الإجازة الصيفية وحماية الشباب والنشء من الفكر المتطرف.

وطالبت الأوقاف الراغبين في إلحاق أبنائهم أوبناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة قرآنية، لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم على أن يتم نشر أسماء وأماكن تلك المدارس على موقع الوزارة الإليكتروني.