أخبار مصر | برج الجزيرة يحتفل بالذكرى١٠٥٠ على تأسيس محافظة القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برج الجزيرة يحتفل بالذكرى١٠٥٠ على تأسيس محافظة القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاء برج الجزيرة، منذ قليل، مبناه برقم ١٠٥٠، وذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة.

وتحتفل الآن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بالعيد القومي للعاصمة وذكرى مرور 1050 عام على انشاءها، بمركز شباب الجزيرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ووزير الشباب والرياضة ، ونواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء وقيادات محافظة القاهرة.

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وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى، وتم عرض فيلم تسجيلى عن انجازات العاصمة خلال عام ، كما بدأت أولى فقرات الحفل بأداء رقصات لأطفال مراكز الشباب بالمحافظة.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الاعدادية ومعرض لاهم الانشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة.

كما سيتم إقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة ويتخلل الاحتفالات اقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذى يعد واحد من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.