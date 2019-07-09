أخبار مصر | الأزهر يعلن الانتهاء من معهد محمد صلاح في قرية نجريج بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يعلن الانتهاء من معهد محمد صلاح في قرية نجريج بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مؤسسة الأزهر الشريف، عن الانتهاء من معهد محمد صلاح في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في الغربية، ملمحةً إلى تسليمه عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأشارت صحيفة “صوت الأزهر” في حوار لها مع محمد حسنين، مدير عام الشئون الهندسية، للحديث عن النهضة الإنشائية بالأزهر، إلى موافقة المؤسسة العريقة على مطالب محمد صلاح.

وكان أهالي قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، قد طالبوا محمد صلاح، بتحويل المبنى الذي قام بإنشاؤه على نفقته الخاصة، من معهد أزهري إلى مدرسة.

وجاءت مطالب أهالي قرية محمد صلاح، لارتفاع الكثافة في المدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية، في حين يوجد 4 معاهد أزهرية تم إغلاق احدهم لعدم وجود طلاب.