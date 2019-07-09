أخبار مصر | رئيس مدغشقر يزور المتحف المصري بالتحرير ويسجل إعجابه بآثار توت عنخ آمون (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مدغشقر يزور المتحف المصري بالتحرير ويسجل إعجابه بآثار توت عنخ آمون (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار مساء اليوم السيد أندري راجولينا رئيس مدغشقر المتحف المصرى بالتحرير حيث كان فى استقباله صباح عبد الرازق مدير عام المتحف.

وبدأت الزيارة بجولة داخل قاعات العرض الخاصة بآثار الدولة القديمة والدولة الحديثة وآثار الملكة حتشبسوت وتماثيل الملك تحتمس الثالث وآثار الملك رمسيس الثانى .

وقد رافقه خلال الجولة الأستاذة ناجية فانوس، والتي أشارت إلى أن رئيس مدغشقر أعرب عن إعجابه بآثار الملك توت عنخ آمون و براعة صنعها وآثار يويا وتويا والمومياوات الملكية.