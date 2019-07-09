أخبار مصر | غدًا.. أخبار اليوم تفتتح الصالة المدمجة 'news room'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. أخبار اليوم تفتتح الصالة المدمجة 'news room' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح مؤسسة أخبار اليوم، الصالة المدمجة الجديدة (news room)، وذلك مساء غدًا الأربعاء، بمقر المؤسسة.

يأتي ذلك بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤلين والإعلامين، منهم الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلة لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

