أخبار مصر | محافظ القاهرة: الشباب محور اهتمام الدولة.. ولابد أن يكون لهم دورًا هامًا الفترة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: الشباب محور اهتمام الدولة.. ولابد أن يكون لهم دورًا هامًا الفترة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين، منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.

وأكد "عبد العال"، خلال احتفالية المحافظة بمناسبة مرور ١٠٥٠ عام علي تأسيسها بمركز شباب الجزيرة وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، أن الشباب محور اهتمام الدولة ولابد أن يكون له دور مهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن اهتمام المحافظة يتبلور في تطوير المنشآت الأثرية والمناطق السياحية وعودة الدولة الخدوية مرة أخري، موضحًا هدفنا عودة القاهرة لمظهرها التاريخي المعروف، ونظهر للعالم أجمع الحضارة المصرية.

ونوه إلي أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المشروعات الكبري وعلي رأسها افتتاح مدارس ومراكز طبية.