أخبار مصر | السفير المصري في برلين يبحث مع وزير الصحة الألماني التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفير المصري في برلين يبحث مع وزير الصحة الألماني التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في برلين، لقاءً مع "ينس شبان"، وزير الصحة الفيدرالي الألماني.

حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصحة الألمانية في مجال الرعاية الصحية ودعم الجهود المصرية في تعزيز وتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وخاصة في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، وجهود علاج فيروس "سي" على المستويين الوطني والإفريقي في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي والمبادرات والأفكار المصرية الطموحة لتعزيز قطاع الصحة في أفريقيا.

وأكد عبد العاطي خلال اللقاء على الأولوية المتقدمة التي تحتلها موضوعات تعزيز الرعاية الصحية ودعم قطاع الصحة على أجندة الحكومة المصرية، وذلك على ضوء الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.

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كما استعرض السفير المصري الإنجازات المصرية الكبيرة في هذا الشأن، وخاصة التنفيذ الناجح لمبادرة "100 مليون صحة" وتوجيه السيد الرئيس بعلاج فيروس "سي" في عدد من الدول الأفريقية بهدف علاج مليون مواطن أفريقي، إلى جانب الجهود المصرية لتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية للتطبيق الناجح لهذه المنظومة.

وأعرب سفير مصر في برلين عن تطلع مصر لتعزيز مستوى التعاون مع ألمانيا في دعم قطاع الرعاية الصحية، وخاصة تدريب وتعزيز قدرات الأطباء المصريين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق ليس فقط بالنواحي الطبية والعلاجية ولكن أيضاً إدارة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب فرص التعاون في مجال السياحة العلاجية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، ولاسيما في منطقة البحر الأحمر.

وأشاد الوزير الألماني من جانبه بالجهود المصرية على صعيد تعزيز البنية التحتية، ولاسيما في قطاع الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، وكذا على مسار تعزيز منظومة الرعاية الصحية ومكافحة فيروس "سي"، سواء في مصر او في افريقيا، مؤكداً تقدير الجانب الألماني لما حققته الحكومة المصرية من إنجازات على هذا الصعيد.

كما أكد "شبان" على حرصه على استشراف سبل دعم التعاون بين وزارتي الصحة في مصر وألمانيا، وممثلي شركات التأمين والرعاية الصحية الألمانية، لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرامج التعاون الصحي في مصر وكذا فِي القارة الإفريقية.