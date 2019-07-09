مصر | مباحث الجيزة تكشف عن مفاجآت حول سقوط عصابة الـ"3 محافظات" بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث الجيزة تكشف عن مفاجآت حول سقوط عصابة الـ"3 محافظات" بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن مفاجآت حول سقوط عصابة سرقة السيارات السوزوكي الفان، بمركز العياط، وتبين أن أفراد التشكيل العصابي البالغ عددهم 7 أشخاص، إرتكبوا العديد من جرائم السرقات على مدار العامين الماضيين، بمحافظات القاهرة والجيزة، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وأوضحت التحريات أنه بسبب إرتفاع عدد السيارات المسروقة، لم يتذكر أفراد التشكيل عددهم، مشيرة إلى أن ثمن بيع السيارة المسروقة لم يتجاوز الـ 8 ألاف جنيه، وأنه يوجد سيارات تم بيعها بـ 3 ألاف جنيه، لعدم وجود أوراق تفيد ملكيتها.

وأضافت التحريات أن جهاز الـ "جي بي اس"، المركب بسيارة دار الأيتام، كان السبب في إسقاط العصابة.

كان نجح رجال مباحث مركز شرطة العياط في القبض على أخطر تشكيل لسرقة السيارات السوزوكي بمركز العياط، وإعادة 20 سيارة مسروقة، بـ 3 محافظات، وجار إعادة عدد أخر من السيارات المسروقة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من المسئول عن أحد دور الأيتام، بتعرض سيارة سوزوكي للسرقة على يد مجهولين، حال سيرها بنطاق المركز.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه وراء السرقة، وهم كلا من مصطفى.ز، 21 سنة، سائق ومقيم قرية العطف بالمركز، عمرو.ز، 28 سنة، سائق ومقيم بقرية العطف، وكان دوره يقتصر على التصرف في السيارات المسروقة وبيعها، أحمد.ف، 29 سنة، ميكانيكي سيارات وشهرته "أحمد الميكانيكي"، ومقيم قرية المتنيا، واقتصر دوره على فتح السيارات، وتسهيل سرقتها، أحمد.س، 24 سنة، سائق ومقيم قرية العطف، وشهرته "حموقة"، فارس.ش، 39 سنة، سائق، وشهرته "أبو رفعت"، خالد.ح، 37 سنة، محمد.أ، 24 سنة، سائق وشهرته "بلوظة".

وبإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد علي عبد الكريم والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكي بالإكراه، بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، وتم إعادة 20 سيارة مسروقة وجار إعادة باقي السيارات المسروقة، من أحد المحافظات،

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.