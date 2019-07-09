مصر | أمن الجيزة ينجح في إعادة 20 سيارة "سوزوكي" مسروقة بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة ينجح في إعادة 20 سيارة "سوزوكي" مسروقة بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث مركز شرطة العياط في إعادة نحو 20 سيارة سوزوكي "فان" مسروقة، وجار إعادة عدد آخر من السيارات المسروقة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من المسئول عن أحد دور الأيتام، بتعرض سيارة سوزوكي للسرقة على يد مجهولين، حال سيرها بنطاق المركز.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى أن تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه وراء السرقة، وهم كلا من "مصطفى.ز"، 21 سنة، سائق ومقيم قرية العطف بالمركز، "عمرو.ز"، 28 سنة، سائق ومقيم بقرية العطف، وكان دوره يقتصر على التصرف في السيارات المسروقة وبيعها، "أحمد.ف"، 29 سنة، ميكانيكي سيارات وشهرته "أحمد الميكانيكي"، ومقيم قرية المتنيا، واقتصر دوره على فتح السيارات، وتسهيل سرقتها، "أحمد.س"، 24 سنة، سائق ومقيم قرية العطف، وشهرته "حموقة"، "فارس.ش"، 39 سنة، سائق، وشهرته "أبو رفعت"، "خالد.ح"، 37 سنة، محمد.أ، 24 سنة، سائق وشهرته "بلوظة".

وبإعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد علي عبد الكريم والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز، تم القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكي بالإكراه، بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، وتم إعادة 17 سيارة مسروقة وجار إعادة باقي السيارات المسروقة، من إحدى المحافظات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.