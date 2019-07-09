شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعدل تكلفة إنتاج الخبز المدعم واستمرار طرح الرغيف بـ 5 قروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا رقم (15) لسنة 2019، بشأن تعديل تكلفة تصنيع الخبز المدعم، وذلك للمخابز التى تستخدم السولار كوقود، وأن يكون تكلفة تصنيع الرغيف الخبز الطرى 60.50 قرش، وتكلفة إنتاج رغيف الخبز الملدن 62.57 قرش، ورغيف الخيز "محجر" 60.90 قرش، على أن يظل سعر رغيف الخبز للمواطن ثابتا بـ5 قروش، وأن تتحمل الوزارة فرق التكلفة لأصحاب المخابز.

وأكد التوجيه الوزارى أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بحساب وسداد تكلفة المخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم، بعد خصم ما يسدد المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقًا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.